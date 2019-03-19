Минчанка задолжала 200 тысяч рублей и исчезла

Следователи предполагают, что женщина умышленно скрывается с целью избежать ответственности за мошенничество.

Источник: sk.gov.by

По данным Следственного комитета, 44-летняя жительница дома № 13 по улице Космонавтов Елена Серкова пропала в конце января.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, смуглое лицо, глаза карие. В день исчезновения была одета в пуховик белого цвета до колена.

Пропавшую подозревают в мошенничестве: на протяжении двух лет она брала денежные средства в долг и больше на связь не выходила. С заявлением о совершении в их отношении мошеннических действий обратились пять потерпевших. Общая сумма ущерба — более двухсот тысяч рублей.

Владеющих информацией о ее текущем местонахождении просят сообщить об этом по телефонам: +37517-392-97-17 или +37529-855-48-89.