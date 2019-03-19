Фотофакт. Белорусский трамвай сгорел в Казани

Возгорание началось прямо на маршруте: огонь перекинулся в салон и полностью уничтожил трамвайный вагон стоимостью около 1,6 млн долларов.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

По сообщению ГУ МЧС России по Татарстану, инцидент произошел на проспекте Ямашева, у парка Победы. На месте работали два пожарных расчета. Все пассажиры своевременно покинули трамвай, пострадавших нет.

По предварительной версии, в случившемся виноваты рабочие казанского МУП «Метроэлектротранс», которые некачественно провели ремонт тележки, с которой начался пожар.

Двухкабинные белорусские «челноки» БКМ-84300М появились в Казани в 2013 году. Новые скоростные трамваи были заказаны в преддверии XXVII Всемирной летней Универсиады. Всего «Белкоммунмаш» изготовил и поставил 20 трехсекционных вагонов.