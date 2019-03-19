Отпущен на свободу Андрей Мишелутов — фигурант дела Fenox

Андрей Мишелутов отпущен из СИЗО под залог. Об этом в своем аккаунте в «Фейсбуке» сообщила его супруга Ника Сандрос. Мишелутов является фигурантов так называемого дела Fenox — группы компаний, которой владеет известный бизнесмен Виталий Арбузов.

Фото facebook.com/nika.sandros

В апреле 2017 года были задержаны председатель совета директоров Fenox Global Group Виталий Арбузов и несколько его подчиненных. Бизнесмена подозревали в уклонении от уплаты налогов и неправомерном получении из бюджета возврата налога на добавленную стоимость.

По информации КГК, подконтрольные Арбузову белорусские предприятия занижали выручку и завышали затраты, что позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов.

Отмечалось, что сумма неуплаченных налогов превысила 100 млн рублей, незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 млн рублей.

Были возбуждены уголовные дела по статьям 210 (хищение путем злоупотребления служебным положением) и 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Сообщалось о 18 фигурантах дела.

В январе 2018 года были задержаны еще двое подозреваемых, в том числе Мишелутов, который работал в одной из компаний группы Fenox менеджером по закупкам. Им было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16 (пособничество) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) УК.

В мае 2018 года Арбузов был освобожден из-под стражи. Такое решение следствие приняло в связи с мерами, которые принимаются бизнесменом «по возмещению ущерба по уголовному делу». Были освобождены и все другие фигуранты дела, за исключением Мишелутова

В начале февраля 2019 года генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что Арбузов обратился к главе государства с просьбой об освобождении от уголовной ответственности по статье 88 прим УПК, в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба.

Конюк уточнил, что хотя обращался конкретно Арбузов, но решение президента коснется и другого фигуранта дела — Андрея Мишелутова.