Ушел, но остался. Назарбаев сохранил за собой три важных поста

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Первый президент Казахстана ушел в отставку 19 марта, но продолжит находиться в руководстве страны.

«Остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами», — сказал Назарбаев в прямом эфире во время заявления об отставке.

Местное законодательство дает Назарбаеву как первому президенту страны и Лидеру нации (Елбасы) право пожизненно возглавлять Совет безопасности. Также он останется во главе правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.

Исполняющим обязанности президента стал бывший министр иностранных дел, премьер-министр и председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.
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Тэги: Казахстан отставка Назарбаева Персона: Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев

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