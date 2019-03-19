Ушел, но остался. Назарбаев сохранил за собой три важных поста

Первый президент Казахстана ушел в отставку 19 марта, но продолжит находиться в руководстве страны.

«Остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами», — сказал Назарбаев в прямом эфире во время заявления об отставке.

Местное законодательство дает Назарбаеву как первому президенту страны и Лидеру нации (Елбасы) право пожизненно возглавлять Совет безопасности. Также он останется во главе правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.

Исполняющим обязанности президента стал бывший министр иностранных дел, премьер-министр и председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.