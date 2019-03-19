«Белнефтехим» повысил оптовые цены на топливо

Повышение произведено в связи с увеличением ставок акцизов на автомобильное топливо согласно указу президента «Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары».

«В отношении розничных цен тактика концерна остается прежней: плавное, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов — стоимости сырья, курса белорусского рубля и налогообложения», — пояснила пресс-служба «Белнефтехима».

Ставка акцизов на автомобильный бензин, не соответствующий классу «5», составит 475,08 рубля за тонну (+9,2% к ранее действовавшей), класса «5» — 292,59 (+15,8%). На дизельное топливо ставки выросли до 227,05 (+21,4%) и 178,33 рубля (+29%) за тонну соответственно. Ставка акцизов на природный топливный компримированный газ, используемый в качестве автомобильного топлива, определена в размере 108,42 рубля за 1 тыс. куб. м, что вдвое больше ранее действовавшей.

Новые ставки акцизов действуют по 31 декабря 2019 года. Они подвергаются корректировке для предотвращения потерь бюджета из-за инфляции, так как эти ставки установлены в белорусских рублях.