Геологи нашли идущий вразрез с наукой остров

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Группа геологов Университета Колумбии в США обнаружила странный остров Anjouan, входящий в архипелаг Коморских островов.

Остров имеет вулканическое происхождение и должен полностью состоять из базальта, однако на нем обнаружили кварцит. Это «невозможное» явление идет вразрез с представлениями о тектонике плит, пишет Science Alert.

Специалисты предположили, что наличие кварцита может объясняться включением в остров несколько миллионов лет назад куска Гондваны. Суперконтинент образовал Мадагаскар и Индостан. При этом данный кусок суши мог отколоться от Африки и Мадагаскара, и расположиться между ними в океаническом бассейне. А после извержения вулкана, приведшего к появлению острова, кварцит вошел в базальтовые породы.
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Тэги: геологи Гондвана вулкан кварцит остров

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