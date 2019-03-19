Российский подросток изнасиловал и убил отказавшую ему в сексе подругу

Несовершеннолетний житель Бутурлиновки Воронежской области изнасиловал и убил знакомую студентку медицинского колледжа.

Тело погибшей нашли 19 марта на автозаправке, сообщают «Вести Воронеж» .

По предварительной версии, 17-летние подростки были приятелями. Когда предполагаемый убийца предложил своей подруге вступить с ним в интимные отношения, то получил отказ. Тогда он сорвал с девушки одежду, изнасиловал ее и задушил.

На задержанного завели уголовное дело.