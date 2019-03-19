Лукашенко «с большим сожалением» воспринял отставку Назарбаева

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым, который принял решение о сложении президентских полномочий с 20 марта 2019 года.

Лукашенко отметил, что «с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга», и подчеркнул, что его с Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, передает его пресс-служба.

Стороны договорились «обязательно встретиться» во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане в мае, чтобы обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия, «особенно с учетом того, что казахстанский лидер остается председателем Совета безопасности — очень сильного и влиятельного органа в структуре власти в Казахстане».

Исполнять обязанности президента будет председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого Лукашенко «знает лично». Они встречались в Минске «на полях» встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

«Уже тогда диалог прошел в конструктивном ключе, что свидетельствует о том, что с преемственностью добрых контактов на высшем уровне у Беларуси и Казахстана не будет проблем», — отмечается в релизе.