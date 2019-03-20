Отставка Назарбаева обвалила тенге

В Казахстане после отставки первого президента Нурсултана Назарбаева обменники переполнены очередями, доллар начал стремительно дорожать.

Об этом hromadske.ua рассказала журналистка из Казахстана Ольга Лихограй.

Она отметила, что заявление об отставке Назарбаева сначала восприняли как фейк и добавила, что непредсказуемым также было назначение исполняющего обязанности президента.

Так, в Астане доллары закончились из-за ажиотажного спроса со стороны населения. В 21:30 по местному времени продажу доллара осуществлялся по курсу 378,5 тенге за единицу, в 22:00 американская валюта подорожала до 385 тенге.

Назарбаев заявил об уходе с поста президента в прямом эфире в обращении к казахстанцам. При этом он останется председателем Совета безопасности, правящей партии и членом Конституционного совета. Временно исполняющим обязанности президента Казахстана назначен спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.