Отставка Назарбаева обвалила тенге
В Казахстане после отставки первого президента Нурсултана Назарбаева обменники переполнены очередями, доллар начал стремительно дорожать.
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Она отметила, что заявление об отставке Назарбаева сначала восприняли как фейк и добавила, что непредсказуемым также было назначение исполняющего обязанности президента.
Так, в Астане доллары закончились из-за ажиотажного спроса со стороны населения. В 21:30 по местному времени продажу доллара осуществлялся по курсу 378,5 тенге за единицу, в 22:00 американская валюта подорожала до 385 тенге.
Назарбаев заявил об уходе с поста президента в прямом эфире в обращении к казахстанцам. При этом он останется председателем Совета безопасности, правящей партии и членом Конституционного совета. Временно исполняющим обязанности президента Казахстана назначен спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.