Киевский суд запретил цирки-шапито с животными

Окружной административный суд подтвердил законность решения Киевской городской государственной администрации о запрете в Киеве передвижных цирков с животными.

Об этом сообщил зооактивист UAnimals Александр Тодарчук в Facebook.

«Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательства», — отметил зоозащитник.

Депутат Киевсовета Олеся Пинзеник уточнила, что суд рассматривал иск цирка Кобзов об отмене запрещения эксплуатации животных в передвижных цирках на территории столицы.