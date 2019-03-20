Киевский суд запретил цирки-шапито с животными

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Окружной административный суд подтвердил законность решения Киевской городской государственной администрации о запрете в Киеве передвижных цирков с животными.

Об этом сообщил зооактивист UAnimals Александр Тодарчук в Facebook.

«Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательства», — отметил зоозащитник.

Депутат Киевсовета Олеся Пинзеник уточнила, что суд рассматривал иск цирка Кобзов об отмене запрещения эксплуатации животных в передвижных цирках на территории столицы.
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Тэги: цирк-шапито животные зоозащитник Персона: Александр Тодарчук Город: Киев

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