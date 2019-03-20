Названы новые участники фестиваля «Рок за Бобров»

Организаторы музыкального фестиваля «Рок за Бобров», который пройдет 3 августа на аэродроме Боровая, объявили новых участников.

Это проект Сергея Михалка «Ляпис 98», а также российская панк-группа «П***ФИЛЬМЫ» и еще один представитель российской альтернативной музыки группа «25/17».

Хэдлайнерами фестиваля, как было объявлено ранее, станут Баста, Little Big и «Мумий Тролль».

Это не полный лайнап. Остальные участники будут названы позже.

По информации организаторов, уже продано более восьми тысяч билетов. Сейчас они продаются по 44 рубля.