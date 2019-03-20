Главу комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома задержали за коррупцию

Чиновник получил четыре тысячи долларов от индивидуального предпринимателя за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений.

По сообщению МВД, Павла Лучиновича задержали сотрудники ГУБОПиК сразу после получения им взятки. Уголовные дела завели в отношении его и взяткодателя.

Лучиновича назначили главным архитектором Мингорисполкома 17 февраля 2015 года. До этого он работал начальником отдела градостроительства и заместителем председателя комитета архитектуры и градостроительства.