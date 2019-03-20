Сольный концерт гитариста-виртуоза Ярослава Макарича состоится 31 марта в Белгосфилармонии

Концерт белорусского гитариста-виртуоза Ярослава Макарича состоится 31 марта в Белгосфилармонии.

24-летний Макарич представит программу, которая способна показать безграничные возможности классической гитары. В концерте прозвучит музыка эпохи барокко, романтизма и классицизма, а также джаз, фламенко, танго и авторские композиции.

Помогать Макаричу будут его друзья и коллеги Михаил Радунский (виолончель), Михаил Филипеня (гитара), Ксения Мигуцкая (фортепиано), Павел Мамонов (перкуссия), Людмила Круковская (контрабас).

«Каждое из выбранных для концерта произведений близко мне по характеру и темпераменту. Например, Аранхуэсский концерт Хоакино Родриго рассказывает целую историю и способен раскрыть потенциал, интеллект, технику и музыкальное мышление исполнителя. Музыка Агустина Барриоса — первого крупного южноамериканского гитариста и композитора, получившего известность у европейской публики, — привлекает меня масштабностью мысли и необыкновенной искренностью. С вьетнамским композитором Дангом Лонгом я познакомился на Международном гитарном фестивале в Берлине, которым он руководит. Так в моем репертуаре появились колоритные народные вьетнамские мелодии в обработке для гитары его авторства. «Либертанго» Астора Пьяццоллы — произведение, хорошо знакомое, как профессионалам, так и любителям, а значит задача в том, чтобы представить публике свою собственную интерпретацию, что мы и делаем с виолончелистом Михаилом Радунским. Также публику ждут наши дуэты с джазовым гитаристом, солистом группы Apple Tea Михаилом Филипеней, который играет неофламенко и пишет собственные авторские композиции», — пояснил Ярослав Макарич.

Сольный концерт Ярослава Макарича в Минске на сцене Белгосфилармонии станет центральным событием большого тура гитариста по городам Беларуси. Этой весной выступления виртуозного музыканта смогут услышать жители Жлобина, Гомеля, Пинска, Барановичей, Гродно, Витебска и Бреста.