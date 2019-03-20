Житель Молодечненского района нанес соседу увечья косой

Сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД задержали 56-летнего жителя деревни Яковичи.

По сообщению УВД Минского облисполкома, 57-летний сельчанин и его супруга спали в своем доме в отдельных комнатах. Они ждали сына и не заперли входную дверь. Пьяный злоумышленник свободно проник внутрь, зашел в комнату к хозяину жилья и не менее пяти раз ударил того косой. Супруга пострадавшего прибежала на шум, ударила гостя табуреткой и вызвала милицию.

Подозреваемый не смог объяснить мотив нападения. Его заключили под стражу. За содеянное грозит лишение свободы до восьми лет.