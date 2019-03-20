Лукашенко объявил выговоры председателям Витебского и Могилевского облисполкомов

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Александр Лукашенко объявил выговоры председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому.

Николай Шерстнев. Фото: Витебский областной исполнительный комитет

По сообщению пресс-службы президента, чиновники не выполнили поручение Лукашенко о своевременной выплате заработной платы.

Шерстнев и Доманевский получили свои посты 27 декабря 2014 года и уже получали замечания президента в мае 2018-го.
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Тэги: Витебский облисполком Могилевский облисполком выговор Персона: Николай Шерстнев Владимир Доманевский Город: Витебск

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