Лукашенко объявил выговоры председателям Витебского и Могилевского облисполкомов

Александр Лукашенко объявил выговоры председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому.

Николай Шерстнев. Фото: Витебский областной исполнительный комитет

По сообщению пресс-службы президента, чиновники не выполнили поручение Лукашенко о своевременной выплате заработной платы.

Шерстнев и Доманевский получили свои посты 27 декабря 2014 года и уже получали замечания президента в мае 2018-го.