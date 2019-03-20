Возбуждено дело по факту ложного минирования здания райисполкома в Октябрьском

Октябрьский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за ложное сообщение о минировании здания Октябрьского райисполкома.

«Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило сегодня утром на электронную почту Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь. На месте происшествия работает саперно-пиротехническая группа. Работники и посетители райисполкома эвакуированы», — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Сегодня же утром был задержан местный блогер, создатель популярного в соцсетях сообщества «Рудабельская паказуха» Андрей Паук. Как рассказала его супруга Ольга, якобы с их домашнего компьютера было отправлено сообщение о минировании.

«Сейчас готовится санкция прокурора на обыск в доме. Но это все бред. Считаю, что это сделано только для того, чтобы изъять его технику», — сказала Ольга Паук.