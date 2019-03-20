В Минске покажут «Двенадцатую ночь» с грузинским колоритом

26 марта телавский Государственный драматический профессиональный театр имени Важа-Пшавела (Грузия) покажет в Минске на сцене Дворца культуры профсоюзов спектакль «Двенадцатая ночь» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке белорусского режиссера Михаила Лашицкого.

«Двенадцатая ночь» — это спектакль-праздник, спектакль-шутка, карнавальное действо, возвращающее публику во времена средневекового площадного театра. Веселая, легкая комедия на тему Шекспира с грузинским колоритом.

Актерский ансамбль спектакля состоит почти из одних мужчин! Мужчины, по задумке режиссера, играют все роли, даже женские, только роль Шута исполняет женщина.

Музыка для спектакля сочинялась прямо по ходу репетиций, актеры в спектакле играют на всем, что однажды попалось им под руки: от народных грузинских инструментов до аккордеона.

Спектакль идет на грузинском языке с субтитрами.

Театральный режиссер Михаил Лашицкий — уроженец Витебска, выпускник Белорусской академии искусств. Единственный иностранец, приглашенный на постановку в Телавский театр за последние тридцать лет.