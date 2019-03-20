Белгидромет пообещал теплый апрель

Марина НОСОВА / / Общество
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Температура воздуха в апреле ожидается выше климатической нормы.

«Пока за прошедший период марта температурный фон в среднем на 3-5 градусов выше климатической нормы, то есть март немного теплее. Что касается апреля, то делать какие-то выводы рано, ситуация меняется. Но если мы рассмотрим средние климатические показатели, то апрель по температурному распределению несколько теплее марта, где-то на один градус. Поэтому даже если апрель будет близкий по температурному режиму к климатической норме, температура будет выше», — сказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

При этом он заметил, что климатическая весна наступает с переходом температур от отрицательных значений к положительным. В этом году на большей части страны это произошло 2-9 марта. «Это на полторы декады раньше обычного, а по юго-западу страны этот переход вовсе произошел в феврале. То есть климатическая весна в этом году пришла раньше, чем обычно», — резюмировал представитель Белгидромета.
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Тэги: Белгидромет прогноз погоды синоптики апрель Персона: Александр Беганский

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