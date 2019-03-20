Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан

Парламент Казахстана принял решение о переименовании столицы из Астаны в Нурсултан.

Фото pixabay.com

С таким предложением 20 марта выступил занявший пост главы государства председатель Сената Касым-Жомарт Такаев. Накануне руководивший страной почти 30 лет Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке.

Для переименования Астаны необходимо вносить правки в Конституцию, где название столицы прописано именно как Астана. Поэтому правительством было внесено предложение президенту о проведении республиканского референдума. Однако новый президентом принял решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум.

Конституционным советом оперативно было представлено положительное заключение по данному вопросу, сообщает inbusiness.kz .

При голосовании члены казахстанского парламента единогласно поддержали предложение о переименовании Астаны в Нурсултан.