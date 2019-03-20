Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан
Парламент Казахстана принял решение о переименовании столицы из Астаны в Нурсултан.
С таким предложением 20 марта выступил занявший пост главы государства председатель Сената Касым-Жомарт Такаев. Накануне руководивший страной почти 30 лет Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке.
Для переименования Астаны необходимо вносить правки в Конституцию, где название столицы прописано именно как Астана. Поэтому правительством было внесено предложение президенту о проведении республиканского референдума. Однако новый президентом принял решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум.
Конституционным советом оперативно было представлено положительное заключение по данному вопросу, сообщает
При голосовании члены казахстанского парламента единогласно поддержали предложение о переименовании Астаны в Нурсултан.