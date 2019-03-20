Погода в апреле: синоптики сделали прогноз

Температура воздуха в апреле ожидается выше климатической нормы, сообщил 20 марта на пресс-конференции в Минске начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

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«Пока за прошедший период марта температурный фон в среднем на 3-5 градусов выше климатической нормы, то есть март немного теплее. По нашему предварительному прогнозу, до конца марта в целом мы ожидаем температурный фон, несмотря на то что он довольно ровный, выше нормы на 2-4 градуса. Можно делать вывод, что март, как мы и прогнозировали, будет теплее, чем обычно», — сказал он.

До конца текущей недели в Беларуси можно будет наблюдать разную погоду: от мокрого снега до дождя; ночью столбик термометра покажет значения от -2°С до +5°С, а днем – от +7°С до +16°С.

«Что касается апреля, то делать какие-то выводы рано, ситуация меняется. Но если мы рассмотрим средние климатические показатели, то апрель по температурному распределению несколько теплее марта, где-то на один градус. Поэтому даже если апрель будет близкий по температурному режиму к климатической норме, температура будет выше», — сообщил Беганский.

При этом он заметил, что климатическая весна наступает с переходом температур от отрицательных значений к положительным. В этом году на большей части страны это произошло 2-9 марта.

«Это на полторы декады раньше обычного, а по юго-западу страны этот переход вовсе произошел в феврале. То есть климатическая весна в этом году пришла раньше, чем обычно», — резюмировал представитель Белгидромета.

По его словам, в 2018 году службой прогнозов Белгидромета было сделано 42 тыс. прогнозов, из которых 22 тыс. краткосрочных, выдано 95 предупреждений о неблагоприятных природных явлениях.