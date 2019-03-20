Около тысячи человек примут участие в триатлоном соревновании Alfa-Bank Minsk Triathlon

21 июля в Минске пройдет триатлонное соревнование Alfa-Bank Minsk Triathlon, которое соберет около тысячи человек из разных стран.

Соревнование пройдет уже во второй раз. Организаторами выступают клуб триатлона «Тристайл» и «Альфа-Банк», поддержку оказывает Министерство спорта и туризма.

В отличие от прошлого года, дистанция гонки увеличена вдвое. Спортсменам предстоит проплыть 950 м, проехать на велосипеде 45 км и пробежать 10,5 км. Гонка начнется на пляже Минского моря, затем участники на велосипедах доедут до Дворца спорта, где начнется беговая дистанция.

«В прошлом году начали максимально демократично, чтобы привлечь людей к этому прекрасному виду спорта. Что интересно, практически все, кто пробовал себя в дистанции 1/8 Ironman, зарегистрировались уже на 1/4, то есть готовы к большему. Но самое главное — гонка выходит в город», — отметил организатор соревнования Дмитрий Толкачев.