Около тысячи человек примут участие в триатлоном соревновании Alfa-Bank Minsk Triathlon

/ Спорт
Просмотров: 40

21 июля в Минске пройдет триатлонное соревнование Alfa-Bank Minsk Triathlon, которое соберет около тысячи человек из разных стран.

Соревнование пройдет уже во второй раз. Организаторами выступают клуб триатлона «Тристайл» и «Альфа-Банк», поддержку оказывает Министерство спорта и туризма.

В отличие от прошлого года, дистанция гонки увеличена вдвое. Спортсменам предстоит проплыть 950 м, проехать на велосипеде 45 км и пробежать 10,5 км. Гонка начнется на пляже Минского моря, затем участники на велосипедах  доедут до Дворца спорта, где начнется беговая дистанция.

«В прошлом году начали максимально демократично, чтобы привлечь людей к этому прекрасному виду спорта. Что интересно, практически все, кто пробовал себя в дистанции 1/8 Ironman, зарегистрировались уже на 1/4, то есть готовы к большему. Но самое главное — гонка выходит в город», — отметил организатор соревнования Дмитрий Толкачев.

Для участия в соревновании необходимо пройти регистрацию.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: триатлон Персона: Дмитрий Толкачев Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Полтысячи белорусов покорили минский триатлон

Полтысячи белорусов покорили минский триатлон