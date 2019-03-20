Акцизы на топливо могут и дальше повышаться, — замминистра финансов

Министерство финансов не исключает дальнейшей корректировки в Беларуси ставок акцизов на автомобильное топливо, сообщил журналистам 20 марта в Минске заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

«Конъюнктура дала нам возможность скорректировать акцизную политику. Было принято решение повысить акцизы, тем более в контексте начавшейся реализации в России налогового маневра. Мы очень адекватно и гибко смотрим на эти параметры и будем гибко реагировать на изменение конъюнктуры. Мы допускаем, что акцизы могут быть как снижены, так и повышены», — отметил он.

Замминистра подчеркнул, что реализацию налогового маневра разработчики бюджета на 2019 год учли, он принят исходя из консервативного сценария. «Поэтому налоговый маневр сегодня никакого влияния на бюджет не оказывает», — уточнил Кийко.

20 марта повысились оптовые цены на автомобильное топливо. Повышение произведено в связи с увеличением ставок акцизов на автомобильное топливо согласно указу президента от 15 марта № 102 «Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары».

«В отношении розничных цен тактика концерна остается прежней: плавное, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов — стоимости сырья, курса белорусского рубля и налогообложения», — пояснила пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Как сообщалось, ставка акцизов на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, составит 475,08 рубля за 1 т (+9,2% к ранее действовавшей), класса 5 — 292,59 (+15,8%). На дизельное топливо ставки выросли до 227,05 (+21,4%) и 178,33 рубля (+29%) за 1 т соответственно. Ставка акцизов на природный топливный компримированный газ, используемый в качестве автомобильного топлива, определена в размере 108,42 рубля за 1 тыс. куб. м, что в 2 раза больше ранее действовавшей.

Новые ставки акцизов действуют по 31 декабря 2019 года. Они подвергаются корректировке для предотвращения потерь бюджета из-за инфляции, так как эти ставки установлены в белорусских рублях. С 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо были снижены на 25%, на природный газ — не изменялись.

17 марта розничные цены на АЗС увеличились традиционно на 1 копейку. Бензин АИ-92-К5-Евро стоит 1,47 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,58, АИ-98-К5-Евро — 1,79, дизельное топливо — 1,58.

По информации «Белнефтехима», с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%. Цены на автомобильное топливо повышены «с целью компенсации затрат НПЗ на приобретение сырья», поясняют в «Белнефтехиме».

Это уже четвертое подорожание топлива в Беларуси с начала года. Последний раз его стоимость увеличилась 10 марта — цены выросли также на одну копейку.

20 декабря 2018 года на совместном заседании обеих палат Национального собрания вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что проведение в России налогового маневра может привести к удорожанию автомобильного топлива на внутреннем рынке Беларуси на 5—7%. Вице-премьер подчеркнул, что согласно расчетам правительства из-за налогового маневра может произойти ежегодное подорожание нефти для Беларуси примерно на 21 доллар за тонну с выходом на мировые цены к 2024 году.