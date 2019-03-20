Отчисление в ФСЗН: скоро будем платить больше?

Рассматривается вопрос о перераспределении размера страховых взносов между работодателями и наемными работниками, сообщила управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко на пресс-конференции 20 марта в Минске.

Она отметила, что для большинства работодателей размер страховых взносов (в ФСЗН) составляет 34% от фонда оплаты платы, в том числе 28% уплачивается на пенсионное страхование и 6% на социальное страхование. Кроме этого, 1% удерживается из заработной платы работника на пенсионное страхование.

Наталия Павлюченко сообщила, что, по предварительным данным, доходы бюджета ФСЗН в 2019 году составили 13,9 млрд рублей, в том числе от работодателей поступило 12,7 млрд рублей.

«По сравнению с 2017 годом доходы бюджета фонда, поступающие от работодателей, увеличились на 17,4%. Это связано с ростом средней заработной платы и увеличением количества плательщиков», — сообщила Павлюченко.

Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли пересматривать размер взносов работодателей в ФСЗН путем увеличения отчислений за счет работников, представитель фонда отметила, что данный вопрос рассматривается.

«Вопрос об увеличении страховой нагрузки на работников поступает. На сегодняшний день взвешиваем, рассматриваем этот вопрос. Здесь ключевой момент в том, что, увеличивая нагрузку на работника, обязательно должна быть адекватно повышена зарплата работника, чтобы его реальный располагаемый доход не уменьшился», — подчеркнула Павлюченко.

При этом она сообщила, что пока неизвестно, когда будет принято возможное решение о пересмотре размера взносов в ФСЗН между работодателями и работниками.

«Расчеты ведутся, о сроках принятия решения пока рано говорить», — констатировала Павлюченко.