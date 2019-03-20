В Беларуси можно платно привиться против менингококковой инфекции, — Минздрав

За последние восемь лет заболеваемость менингококковой инфекцией в Беларуси сократилась на 83,4%, сообщает Министерство здравоохранения.

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Эта инфекция в стране относится к редко встречающимся. Показатель заболеваемости составляет менее одного случая на 100 тыс. населения.

Наибольшую заболеваемость регистрировали в 2000 году — 3,7 случая на 100 тыс. населения, наименьшую — в 2018-м — 0,6 случая.

Доля детей в структуре заболевших менингококковой инфекцией составляет в среднем около 65%. Основная группа риска — дети до двух лет, на долю которых приходится около 40% всех случаев.

В структуре клинических форм менингококковой инфекции превалировала менингококцемия (53,6%). В структуре выделенных штаммов менингококка преобладали нетипирующиеся менингококки — 31,6% и менингококки серогруппы В — 34,6%.

Медики отмечают, что с 2000 по 2018 годы смертность от менингококковой инфекции снизилась с 9,1 до 5,3%. Все случаи смерти были связаны с генерализованной формой инфекции — менингококцемией. Наиболее частыми причинами летального исхода были позднее обращение за медпомощью и отказ от госпитализации.

В Минздраве подчеркнули, что в связи с «крайне низким уровнем заболеваемости менингококковой инфекцией в Беларуси вакцинация против нее в национальном календаре профилактических прививок и перечне профилактических прививок по эпидемическим показаниям не предусмотрена».

Однако с учетом увеличивающейся миграции населения, а также посещения стран с высоким уровнем заболеваемости менингококковой инфекций, в Беларуси в прошлом году зарегистрировали и внесли в реестр лекарственных средств менингококковую вакцину группы В (рекомбинантная, адсорбированная) «Труменба» (Pfizer H.C.P. Corporation, США/Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ирландия). Поставка этого иммунобиологического лекарственного средства в организации здравоохранения страны для оказания платных услуг населению запланирована в 2019 году.

В Гомельской областной детской клинической больнице в этом году скоропостижно скончались двое несовершеннолетних. 16 февраля умер двухлетний мальчик, которого доставили в лечебное учреждение с подозрением на менингит. От чего именно умер ребенок, пока не сообщается. В заключении значится: «инфекция невыясненной этиологии». 11 марта там же умерла 16-летняя девушка. Причина — молниеносное течение менингококковой инфекции. По обоим случаям Следственный комитет проводит проверку и необходимые экспертизы.