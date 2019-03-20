Власти пообещали пойти на уступки предпринимателям

В ближайшее время будет принят документ, который должен решить проблему индивидуальных предпринимателей, связанную с ограничениями в использовании наличной иностранной валюты при расчетах за товары, приобретаемые за рубежом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 марта на сайте Совета по развитию предпринимательства при президенте.

Проблема возникла после вступления в силу 1 марта постановления Национального банка № 612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций».

Этот документ помимо прочего отменил возможность использования наличной иностранной валюты в расчетах между белорусским юридическим лицом или ИП и иностранным юридическим лицом по договорам, предусматривающим экспорт.

Позже в Нацбанке пояснили, что белорусские ИП на территории другого государства могут рассчитываться за приобретаемые товары иностранной валютой с зарубежными физическими лицами, но с юридическими лицами — только в безналичном порядке.

В сообщении совета говорится, что эта проблема рассматривалась 19 марта на рабочем совещании с участием вице-премьера Александра Турчина, других представителей правительства, Нацбанка и деловых кругов.

Участники совещания констатировали, что политика Нацбанка по ограничению наличных расчетов в валюте «заслуживает понимания и поддержки», поскольку «будет способствовать усилению прозрачности товарно-денежных потоков, формированию конкурентных условий предпринимательской деятельности и, в конечном счете, укреплению белорусского рубля и финансово-экономической стабилизации в стране».

В то же время они согласились с тем, что выполнение требований постановления Нацбанка № 612 «не только резко снижает эффективность работы» индивидуальных предпринимателей, но и «создает угрозы их дальнейшему функционированию».

«Поэтому участниками совещания был сделан вывод, что в целях недопущения существенного ухудшения условий хозяйствования субъектов данного сектора необходимы более либеральные меры, обеспечивающие их постепенный переход на общие условия расчетов за приобретенные товары. В ходе обсуждения был также выработан вариант решения, который получит нормативно-правовое оформление в течение ближайшего времени», — отмечается в сообщении.

В начале марта руководство общественного объединения предпринимателей «Перспектива» обратилось в Нацбанк за разъяснением, «имеет ли право ИП розничной торговли с 1 марта 2019 года покупать за наличный расчет в России товары в целях ведения предпринимательской деятельности в Беларуси», а также какая ответственность предусмотрена за подобные операции, если такого права они не имеют.

Кроме того, представители интересов ИП направили вице-премьеру Турчину письмо с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

14 марта «Перспектива» обратилась в Администрацию президента, Совет министров и Нацбанк с просьбой вернуть индивидуальным предпринимателям возможность рассчитываться наличной иностранной валютой за приобретаемые за рубежом товары.