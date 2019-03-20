Беларусь хочет пристроить в России облигации на сумму до 30 млрд российских рублей

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Беларусь рассчитывает в 2019-2020 годах разместить в России гособлигации на сумму до 30 миллиардов российских рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 166, которое 20 марта опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото pixabay.com

Министерству финансов поручено «осуществить в 2019-2020 годах эмиссию государственных ценных бумаг Республики Беларусь на сумму до 30 миллиардов российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1.092 дней на территории Российской Федерации».


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Минфин должен осуществлять расходы, связанные с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием гособлигаций, учетом прав на них и услугами по допуску ценных бумаг к торгам на фондовой бирже, за счет средств бюджета. Финансовое ведомство также уполномочено на проведение переговоров по проектам эмиссионных документов, их утверждение и подписание.

Как сообщал БелаПАН, 31 июля 2018 года в Минске между Министерством финансов Беларуси, АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» и Евразийским банком развития было заключено соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций, номинированных в российских рублях и эмитируемых на территории России.

В соответствии с соглашением перечисленные банки назначены организаторами, а ЕАБР — соорганизатором размещения.

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Размещение облигаций предполагается осуществить на Московской бирже. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами.

Выход на российский рынок запланирован Министерством финансов в рамках работы по диверсификации инвесторской базы и инструментов заимствования.

В 2010 году Беларусью на Московской межбанковской валютной бирже были размещены двухлетние неконвертируемые процентные документарные государственные облигации на 7 млрд российских рублей.

Ставка купона составила 8,7% годовых. Организаторами выпуска выступили «Альфа-банк», «Газпромбанк» и «Сбербанк России».
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Тэги: валютные облигации Беларусь-Россия

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