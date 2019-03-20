Беларусь хочет пристроить в России облигации на сумму до 30 млрд российских рублей

Беларусь рассчитывает в 2019-2020 годах разместить в России гособлигации на сумму до 30 миллиардов российских рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 166, которое 20 марта опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

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Министерству финансов поручено «осуществить в 2019-2020 годах эмиссию государственных ценных бумаг Республики Беларусь на сумму до 30 миллиардов российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1.092 дней на территории Российской Федерации».

Минфин должен осуществлять расходы, связанные с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием гособлигаций, учетом прав на них и услугами по допуску ценных бумаг к торгам на фондовой бирже, за счет средств бюджета. Финансовое ведомство также уполномочено на проведение переговоров по проектам эмиссионных документов, их утверждение и подписание.

Как сообщал БелаПАН, 31 июля 2018 года в Минске между Министерством финансов Беларуси, АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» и Евразийским банком развития было заключено соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций, номинированных в российских рублях и эмитируемых на территории России.

В соответствии с соглашением перечисленные банки назначены организаторами, а ЕАБР — соорганизатором размещения.

Размещение облигаций предполагается осуществить на Московской бирже. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами.

Выход на российский рынок запланирован Министерством финансов в рамках работы по диверсификации инвесторской базы и инструментов заимствования.

В 2010 году Беларусью на Московской межбанковской валютной бирже были размещены двухлетние неконвертируемые процентные документарные государственные облигации на 7 млрд российских рублей.

Ставка купона составила 8,7% годовых. Организаторами выпуска выступили «Альфа-банк», «Газпромбанк» и «Сбербанк России».