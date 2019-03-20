Первое решение нового президента Казахстана: Назарбаеву присвоено звание Народного героя

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил Нурсултану Назарбаеву, который ушел в отставку 19 марта звание Халық Қаһарманы (Народный герой).

Фото с сайта Tengrinews.kz

«Глубокоуважаемый Елбасы, депутаты, мое первое в качестве президента решение, в соответствии с Конституционным законом о первом президенте РК – Елбасы и законом о государственных наградах, — удостоить первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева знаком особого отличия «Алтын жулдыз», предоставить звание «Халык Каһарманы» (Народный герой)», — заявил, как пишет Tengrinews.kz , новый глава государства.

По его словам, такого звания Назарбаев удостоен за его «исторический вклад в строительство независимого Казахстана, за выдающийся труд в экономическом и социальном, гуманитарном развитии, сплочении казахстанского общества».

Как отмечается, Халық Қаһарманы — высшая степень отличия в Казахстане. Токаев также сообщил, что портреты первого президента страны останутся в зданиях и кабинетах госучреждений.

Также в честь Назарбаева в столице, которая уже переименована из Астаны в Нурсултан, будет воздвигнут монумент.