Первое решение нового президента Казахстана: Назарбаеву присвоено звание Народного героя

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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил Нурсултану Назарбаеву, который ушел в отставку 19 марта звание Халық Қаһарманы (Народный герой).

Фото с сайта Tengrinews.kz

«Глубокоуважаемый Елбасы, депутаты, мое первое в качестве президента решение, в соответствии с Конституционным законом о первом президенте РК – Елбасы и законом о государственных наградах, — удостоить первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева знаком особого отличия «Алтын жулдыз», предоставить звание «Халык Каһарманы» (Народный герой)», — заявил, как пишет Tengrinews.kz, новый глава государства.

По его словам, такого звания Назарбаев удостоен за его «исторический вклад в строительство независимого Казахстана, за выдающийся труд в экономическом и социальном, гуманитарном развитии, сплочении казахстанского общества».

Как отмечается, Халық Қаһарманы — высшая степень отличия в Казахстане. Токаев также сообщил, что портреты первого президента страны останутся в зданиях и кабинетах госучреждений.

Также в честь Назарбаева в столице, которая уже переименована из Астаны в Нурсултан, будет воздвигнут монумент.
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Тэги: Казахстан отставка Назарбаева Персона: Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев

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