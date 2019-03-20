ФСЗН: 119 из 144 регионов являются дотационными

/ Общество
Просмотров: 422

119 из 144 регионов страны получают дотации для выплаты пенсий и пособий, сообщила управляющая Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко на пресс-конференции 20 марта. Она пояснила, что под регионами понимают территории, на которых расположены 144 отделения фонда.

«Только город Минск смог полностью обеспечить выплату пенсий и пособий за счет собственных средств (страховых взносов). Обеспеченность составила более 151%», — сказала Павлюченко, комментируя итоги 2018 года.

По ее словам, наименьшая обеспеченность собственными средствами от поступающих страховых взносов в бюджет фонда наблюдается в Могилевской области (67,1%).

«Потом идет Витебская область — 69,2%, затем Брестская — 73,1%. Почти обеспечена собственными средствами для выплаты пенсий и пособий Минская область: уровень обеспеченности составил 98,6%», — сообщила представитель ФСЗН.

Полностью обеспечены собственными средствами для выплаты пенсий и пособий 25 регионов, из них восемь — это районы Минска.

Большое количество дотационных регионов — специфика не только бюджета фонда, но и местных бюджетов, отметила Павлюченко.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дотации ФСЗН

Другие материалы на эту тему:

Бывшая глава ФСЗН Людмила Бачило осуждена на восемь лет за взятки

Бывшая глава ФСЗН Людмила Бачило осуждена на восемь лет за взятки

«Принесу пользу не сидением, а работой». Обвиняемые по делу ФСЗН ждут приговора

«Принесу пользу не сидением, а работой». Обвиняемые по делу ФСЗН ждут приговора

Введут ли в Беларуси социальный налог?

Введут ли в Беларуси социальный налог?

Взнос или налог? В пенсионной системе Беларуси есть вопросы и поважнее

Взнос или налог? В пенсионной системе Беларуси есть вопросы и поважнее