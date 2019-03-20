Борисовчанин сначала продал, а затем угнал «Мазду»

До трех лет лишения свободы грозит 38-летнему борисовчанину, который продал, а через некоторое время угнал у нового хозяина свой бывший автомобиль.

Еще в феврале два жителя Борисова ударили по рукам – за 400 рублей была продана «Мазда». Уже в марте бывший хозяин увидел в одном из гаражных кооперативов уже не свою «ласточку» и решил покататься.

Далеко уехать он не смог, так как попал в ДТП. Бросив автомобиль, он скрылся. Однако правоохранители оперативно установили угонщика.

В отношении него открыт уголовное производство по ч. 1 ст. 205 УК (Кража).