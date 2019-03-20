Анархисту Полиенко грозит до 10 лет колонии

Активист анархистского движения Дмитрий Полиенко подозревается в совершении особо злостного хулиганства. Эту информацию БелаПАН подтвердила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

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Уголовное дело по факту совершения преступления согласно ч. 3 ст. 339 УК возбуждено отделом СК по Московскому району Минска (санкции предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы).

«По данным следствия, 13 марта около 20 часов на лестничной площадке одного из домов по улице Гурского в Минске неустановленное лицо в ответ на замечание мужчины о курении в подъезде распылило ему в лицо газ из газового баллончика, — сообщила Гончарова. — Сотрудниками милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления 20 марта был задержан Дмитрий Полиенко. Он допрошен, по месту его жительства проведен обыск. В настоящее время с задержанным проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается».

О том, что Полиенко задержан утром 20 марта в своей минской квартире, ранее сообщила БелаПАН его подруга Анастасия Гусева.