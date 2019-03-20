Умер народный артист, актер Анатолий Адоскин

В Москве в возрасте 91-го года ушел из жизни народный артист России, популярный актер театра и кино Анатолий Адоскин.

Кадр из фильма «Девчата»

Окончив студию при театре имени Моссовета, в 1948-м он был зачислен труппу этого театра. В 1961-м перешел в «Современник»; в 1965-м – в театр имени Ленинского комсомола; в 1968-м - вернулся в Театр имени Моссовета.

В его фильмографии более 60 картин, среди которых «Два капитана», «Наши соседи», «Часы остановились в полночь», «Девчата», «Выстрел в тумане», «Хотите — верьте, хотите — нет…», «Операция «Трест», «Семь стариков и одна девушка», «Собака Баскервилей», «Москва — Кассиопея», «Пеппи Длинныйчулок», «Иисус Христос-суперзвезда» (телеспектакль), «Тюрьма особого назначения».

На днях сообщалось о кончине известного режиссера Марлена Хуциева.