Тереза Мэй попросила ЕС перенести Брексит с 29 марта на 30 июня

Глава британского правительства Тереза Мэй направила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести выход Великобритании из состава Европейского союза с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Иллюстрация pixabay.com

«Как премьер-министр я не готова откладывать Брексит дольше, чем до 30 июня», « сказала Мэй, выступая в парламенте.