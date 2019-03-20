Тереза Мэй попросила ЕС перенести Брексит с 29 марта на 30 июня

/ Мир
Просмотров: 60

Глава британского правительства Тереза Мэй направила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести выход Великобритании из состава Европейского союза с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Иллюстрация pixabay.com

«Как премьер-министр я не готова откладывать Брексит дольше, чем до 30 июня», « сказала Мэй, выступая в парламенте.

«Последствиями долгой отсрочки станут бесконечные часы и дни, которые парламент будет тратить на созерцание пуповины, связывающей нас с ЕС, вместо того, чтобы решать проблемы, волнующие наших избирателей», — приводит Би-би-си слова премьера.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Brexit Великобритания Персона: Тереза Мэй Дональд Туск

Другие материалы на эту тему:

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия

Принц Гарри и Меган Маркл стали супругами. А еще — герцогами Сассекскими

Принц Гарри и Меган Маркл стали супругами. А еще — герцогами Сассекскими

Первое в истории изнасилование в здании британского парламента

Первое в истории изнасилование в здании британского парламента

Гельмут Коль: Brexit — не только британский феномен, а отражение общего недовольства людей Евросоюзом

Гельмут Коль: Brexit — не только британский феномен, а отражение общего недовольства людей Евросоюзом