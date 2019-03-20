Тереза Мэй попросила ЕС перенести Брексит с 29 марта на 30 июня
Глава британского правительства Тереза Мэй направила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести выход Великобритании из состава Европейского союза с 29 марта на 30 июня 2019 года.
«Как премьер-министр я не готова откладывать Брексит дольше, чем до 30 июня», « сказала Мэй, выступая в парламенте.
«Последствиями долгой отсрочки станут бесконечные часы и дни, которые парламент будет тратить на созерцание пуповины, связывающей нас с ЕС, вместо того, чтобы решать проблемы, волнующие наших избирателей», — приводит