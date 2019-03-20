В Беларуси собираются создать «парки семейных деревьев»

В Минске и других городах планируется создать «парки семейных деревьев», сообщил на пресс-конференции 20 марта заместитель председателя столичного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий.

«В настоящее время вопрос на уровне Минска проработан, определены территории для проведения акций. В частности, во Фрунзенском районе это граница озелененных территорий в пределах улиц Притыцкого —Неманская — Каменногорская. Также деревья будут высажены в Ленинском, Первомайском и Советском районах. В настоящее время определяются даты и время проведения этих акций», — сказал Дубницкий.

По предложению Минприроды планируется предлагать платные услуги по высадке деревьев в этих парках молодоженами после регистрации в ЗАГСе. Цены деревьев конкретных пород можно узнать на сайте «Минскзеленстроя». Они составляют от 4 до 50 рублей.

Дубницкий также коснулся проблемы борьбы с инвазивным растением — борщевиком Сосновского. По его словам, в 2018 году все работы были выполнены в полном объеме, было выделено 145,5 тыс. рублей.

«В результате выполненных мероприятий площадь под борщевиком сократилась на 16,7 га — с 57,3 до 40,6. Эта борьба требует постоянной работы. Борщевик Сосновского — специфическое растение, семена которого дают всходы после 10 лет нахождения в почве. Поэтому это не дело одного дня», — пояснил представитель природоохранного комитета.