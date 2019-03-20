Убийца белорусского дальнобойщика получил 21 год колонии

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Убившему дальнобойщика из Беларуси 52-летнему жителю Дагестана и его 20-летнему подельнику вынесен приговор.

Как сообщили в Следственном комитете, мужчины, вооруженные пистолетом Макарова и автоматом Калашникова решили грабить дальнобойщиков.

20 октября 2016 года в Липецкой области на стоянке трассы Тамбов – Орел подошли к фуре Volvo FH и попросили водителя выйти. Далее произошло убийство: старший напарник несколько раз выстрелили в дальнобойщика и нанес удары по голове металлическим ключом.

После этого ни вывезли тело белоруса в лес, вернулись к месту нападения, завладели фурой и грузом (металлоконструкции).

Информация о том, что на территории России пропал белорусский водитель, появилась в сети конце октября 2016-го.

Суд приговорил:

  • 52-летнего мужчину к 21-му году колонии;
  • 20-летнего – к девяти годам.
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Тэги: дальнобойщики убийство

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