Убийца белорусского дальнобойщика получил 21 год колонии

Убившему дальнобойщика из Беларуси 52-летнему жителю Дагестана и его 20-летнему подельнику вынесен приговор.

Как сообщили в Следственном комитете, мужчины, вооруженные пистолетом Макарова и автоматом Калашникова решили грабить дальнобойщиков.

20 октября 2016 года в Липецкой области на стоянке трассы Тамбов – Орел подошли к фуре Volvo FH и попросили водителя выйти. Далее произошло убийство: старший напарник несколько раз выстрелили в дальнобойщика и нанес удары по голове металлическим ключом.

После этого ни вывезли тело белоруса в лес, вернулись к месту нападения, завладели фурой и грузом (металлоконструкции).

Информация о том, что на территории России пропал белорусский водитель, появилась в сети конце октября 2016-го.

Суд приговорил: