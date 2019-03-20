На 1 января юрлица и ИП задолжали ФСЗН 96,8 млн рублей

Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по платежам в Фонд социальной защиты населения составила на 1 января 2019 года 96,8 млн рублей.

Как отметил на пресс-конференции 20 марта начальник управления методологии сбора платежей и профессионального пенсионного страхования ФСЗН Владимир Климченко, в 2018 году отделения ФСЗН сработали достаточно успешно в части взыскания задолженности перед фондом.

«В результате задолженность юридических лиц, осуществляющих деятельность, по платежам в бюджет фонда снизилась почти на 4 млн рублей и составила на начало года 24,7 млн рублей», — сообщил Климченко. По его словам, наибольшая задолженность юрлиц по платежам в бюджет ФСЗН сформировалась в Витебской области — 15,5 млн рублей.

«Задолженность индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, по платежам в бюджет ФСЗН за 2018 год снизилась на 2 млн рублей и составила на 1 января 2019 года 11,1 млн рублей», — сказал представитель фонда.

К сожалению, отметил он, сохраняется тенденция увеличения задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей, которые находятся в стадии ликвидации и банкротства. По сравнению с 1 января 2018 года задолженность перед ФСЗН таких субъектов увеличилась на 16,8 млн рублей и на 1 января 2019-го составила 59,9 млн рублей.

Кроме того, сумма отсроченных и рассроченных платежей субъектов хозяйствования (сельхозорганизаций) перед ФСЗН на начало нынешнего года составила 1,1 млн рублей.

Общая сумма долгов перед ФСЗН в 2018 году увеличилась на 10,6 млн рублей из-за роста просроченной задолженности организаций, находящихся в стадии ликвидации и банкротства.

Согласно предварительным данным, доходы бюджета Фонда социальной защиты населения в 2018 году составили 13,9 млрд рублей, расходы — 13,6 млрд. За счет взносов юрлиц доходы бюджета ФСЗН в 2018 году составили 12,7 млрд рублей.