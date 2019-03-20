Россия и Беларусь переходят к более тесной промышленной кооперации

Россия и Беларусь в ближайшее время перейдут к более тесной «заводской кооперации», заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 19 марта в Москве на совместной коллегии с Минпромом Беларуси. Видеозапись его выступления размещена на youtube-канале российского министерства.

Белорусскую делегацию возглавил министр промышленности Павел Утюпин, присутствовали также белорусский посол в Москве Владимир Семашко и российский посол в Минске Михаил Бабич.

«Основным драйвером дальнейшего развития должна стать более глубокая промкооперация», — считает Мантуров.

По его словам, при этом важно создавать совместные «центры компетенций», чтобы избежать избыточной конкуренции между производителями двух стран.

В области спецтехники, напомнил министр, реализуется совместный проект по производству белорусской лесозаготовительной техники в Карелии на мощностях Онежского тракторного завода.

В тяжелом машиностроении планируется организовать производство лифтового оборудования с участием российской компании «Воздухотехника» и завода «Могилевлифтмаш».

«Согласовывая позиции наших стран в рамках ЕАЭС по ряду актуальных вопросов, Россия и Белоруссия могли бы эффективнее взаимодействовать с третьими странами», — считает Мантуров.