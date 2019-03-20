Почти все россияне положительно относятся к Беларуси

Согласно последнему опросу, проведенному социологической службой «Левада-Центра», подавляющее большинство россиян положительно относятся к нашей стране.

Так, на вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к Беларуси?» 32% респондентов ответили «Очень хорошо». Еще 55% – «В основном хорошо».

Ответ «В основном плохо» дали 4%, а «Очень плохо» – 2%. При этом 7% затруднились с ответом.

К примеру, к США положительно относится 34% (отрицательно – 56%). Соотношение ответов по симпатиям к ЕС – 42/45.

А вот к Украине – 34/56.