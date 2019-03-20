Пожизненное! Суд в Гааге отклонил апелляцию Караджича
Международный уголовный суд в Гааге отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор по обвинению в геноциде, вынесенный в 2016 году Трибуналом по бывшей Югославии.
Суд ужесточил приговор, заменив 40-летний тюремный срок на пожизненное заключение.
Он был признан виновным в геноциде и военных преступлениях — Караджича обвиняли по 11 пунктам, среди которых геноцид, преступления против человечности и нарушения законов и обычаев войны.
После распада Югославии в 1992 году на территории Боснии и Герцеговины начался вооруженный конфликт между сербами с одной стороны и боснийскими мусульманами и хорватами — с другой.
Война прекратилась после вмешательства НАТО. Количество погибших в результате конфликта составляет от 100 до 200 тысяч человек.
|Радован Караджич (родился 19 июня 1945 года) — боснийский серб, сербский государственный и политический деятель, первый президент Республики Сербской в 1992—1996 годах, поэт, профессор психиатрии.