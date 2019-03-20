Пожизненное! Суд в Гааге отклонил апелляцию Караджича

Международный уголовный суд в Гааге отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор по обвинению в геноциде, вынесенный в 2016 году Трибуналом по бывшей Югославии.

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Суд ужесточил приговор, заменив 40-летний тюремный срок на пожизненное заключение.

Он был признан виновным в геноциде и военных преступлениях — Караджича обвиняли по 11 пунктам, среди которых геноцид, преступления против человечности и нарушения законов и обычаев войны.

После распада Югославии в 1992 году на территории Боснии и Герцеговины начался вооруженный конфликт между сербами с одной стороны и боснийскими мусульманами и хорватами — с другой.

Война прекратилась после вмешательства НАТО. Количество погибших в результате конфликта составляет от 100 до 200 тысяч человек.