«Не выживет никто». Под Миланом угнанный автобус подожгли вместе со школьниками

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Под Миланом произошел вопиющий случай. Мужчина угнал школьный автобус, в котором находилось более 50 детей.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Он протаранил несколько кордонов из полицейских автомобилей, а затем поджег автобус вместе со школьниками, которые находились в салоне детьми внутри. Как пишет Би-би-си, некоторых пассажиров водитель связал.

В полиции отметили, что перед тем, как поджечь автобус, водитель сказал детям: «Не выживет никто».

К счастью, никто не погиб: дети смогли выбраться через задние окна, которые разбила подоспевшая полиция. В результате происшествия отравление дымом получили 14 человек (в настоящее время их жизням ничего не угрожает).

Водителем казался 47-летний итальянец сенегальского происхождения – он арестован.
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Тэги: школьный автобус Италия Город: Милан

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