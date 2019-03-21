В Лиде горел филиал автосборочного завода «Неман»

Возгорание произошло вечером 20 марта в одноэтажном здании цеха по производству стеклопластиковых изделий на территории филиала «Автосборочный завод «Неман» ОАО «МЗКТ».

По сообщению МЧС, огонь повредил 10 квадратных метров отделки стены цеха, закоптил потолок. Пострадавших в результате инцидента не было.

Вероятно, происшествие случилось из-за самовозгорания отходов покрытия деталей.

С 2014 года ОАО «Лидские автобусы «Неман» было присоединено к ОАО «Минский завод колесных тягачей» в качестве филиала «Автосборочный завод «Неман» ОАО «МЗКТ».