В Лиде горел филиал автосборочного завода «Неман»
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Возгорание произошло вечером 20 марта в одноэтажном здании цеха по производству стеклопластиковых изделий на территории филиала «Автосборочный завод «Неман» ОАО «МЗКТ».
По сообщению МЧС, огонь повредил 10 квадратных метров отделки стены цеха, закоптил потолок. Пострадавших в результате инцидента не было.
Вероятно, происшествие случилось из-за самовозгорания отходов покрытия деталей.
С 2014 года ОАО «Лидские автобусы «Неман» было присоединено к ОАО «Минский завод колесных тягачей» в качестве филиала «Автосборочный завод «Неман» ОАО «МЗКТ».