Ученые 10 лет изучали горячий чай и доказали его опасность

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Ежедневное употребление горячего чая повышает риск возникновения рака пищевода на 90%. Для этого достаточно употреблять 700 мл разогретого до 60 градусов чая в день.

К такому выводу пришли специалисты из Американского онкологического общества, сообщает eurekalert.org.

Исследование проводилось в течение 10 лет, участие в нем приняли более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. За время эксперимента было выявлено 317 новых случаев рака пищевода. По словам ученых, в абсолютном большинстве это были люди, которые увлекались употреблением горячего чая.
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Тэги: черный чай горячий чай рак рак пищевода

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