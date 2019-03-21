На территории Дома культуры в Солигорском районе произошел взрыв

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В деревне Хоростово разрушилось здание котельной без последующего горения.

Фото: mchs.gov.by

По данным МЧС, котельная была обесточена при проведении электромонтажных работ в Доме культуры. В результате остановки водяного насоса в работающем котле прекратилась циркуляция воды, что и привело к его разрыву. Были повреждены стены, перекрытие и кровля здания котельной.

Кочегар в момент взрыва находился на территории и занимался заготовкой дров, он не пострадал.

 
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Тэги: Дом культуры котельная Город: Солигорск

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