Bloomberg узнал о проработке сценария объединения Беларуси и России для сохранения власти Путина

В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили три источника, близкие к Кремлю.

Один из сценариев предполагает «создание нового государства путем объединения с Беларусью», новую страну возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков, передает bloomberg.com .

Политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин сказал агентству, что в Кремле «активно обсуждали» и сценарий, схожий с тем, что сейчас происходит в Казахстане.