Bloomberg узнал о проработке сценария объединения Беларуси и России для сохранения власти Путина

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В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили три источника, близкие к Кремлю.

Один из сценариев предполагает «создание нового государства путем объединения с Беларусью», новую страну возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков, передает bloomberg.com.

Политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин сказал агентству, что в Кремле «активно обсуждали» и сценарий, схожий с тем, что сейчас происходит в Казахстане.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко Андрей Колядин

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