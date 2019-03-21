На Гродненщине нашли снаряд и гранаты времен Второй мировой

Две неиспользованные ручные гранаты нашли в Гродненском районе, а 120-миллиметровый снаряд — в Слонимском.

По информации областного УВД, гранаты обнаружили в земле возле деревни Большое Демидково при заготовке древесины. Вероятно, их спрятали в первой половине 1940-х.

Снаряд того же периода обнаружили в лесу у деревни Рудавка.

В местах опасных находок до прибытия саперов были выставлены посты. Позже все снаряды уничтожили.