На Гродненщине нашли снаряд и гранаты времен Второй мировой

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Две неиспользованные ручные гранаты нашли в Гродненском районе, а 120-миллиметровый снаряд — в Слонимском.

По информации областного УВД, гранаты обнаружили в земле возле деревни Большое Демидково при заготовке древесины. Вероятно, их спрятали в первой половине 1940-х.

Снаряд того же периода обнаружили в лесу у деревни Рудавка.

В местах опасных находок до прибытия саперов были выставлены посты. Позже все снаряды уничтожили.
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Тэги: Вторая мировая война снаряды гранаты Город: Гродно

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