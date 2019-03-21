Правительство утвердило размер субсидий заготовителям сельхозпродукции

Постановлением Совета министров от 18 марта № 168 определен перечень заготовителей, которым в 2019-2020 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными банками в 2019 году.

Документ принят в соответствии с указом от 4 марта 2019 года № 97 «О закупке продукции растениеводства» и опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, размер субсидий по кредитам на закупку рапса для государственных нужд составит 50% ставки рефинансирования Национального банка, по кредитам на закупку кукурузы для производства крахмала, пивоваренного ячменя — 75% ставки рефинансирования, за иную продукцию растениеводства в рамках госзаказа — 100% ставки рефинансирования. Размер субсидии по кредитам для закупки потребкооперацией картофеля, зерна, фруктов и ягод, овощей и грибов, березового сока — 50% ставки рефинансирования. Размеры субсидий установлены по кредитам для расчетов за продукцию урожая 2019 года.

Постановлением также утвержден перечень заготовителей, в который вошли 108 организаций («Белгоспищепром», «Беллегпром», «Белкоопсоюз», организации облисполкомов и др.).

Банкам предложено ежемесячно предоставлять Министерству сельского хозяйства и продовольствия и Министерству финансов информацию о размере обязательств банка согласно кредитным договорам и об объемах фактической выдачи кредитов за отчетный период.

Облисполкомы совместно с банками продолжат работу по определению кредитоспособных заготовителей с внесением при необходимости проекта постановления Совета министров о корректировке перечня.