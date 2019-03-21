На директора мясокомбината под Минском завели уголовное дело

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Частное предприятие из Минского района недоплатило в бюджет более 200 тысяч рублей.

Факты неуплаты налогов в особо крупном размере выявила финансовая милиция, сообщает пресс-служба Госконтроля.

Оперативники установили, что в бухгалтерский учет мясокомбината были помещены фиктивные первичные документы о приобретении оборудования для переработки и производства колбасных изделий. Оно было закуплено за наличный расчет шесть лет назад и незаконно ввезено из России. А в документах, оформленных от имени лжеструктур, покупка датировалась 2015 годом и ее стоимость была завышена. Это искажение привело к неуплате в бюджет более 200 тысяч рублей.

На имущество директора мясокомбината наложили арест.
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Тэги: мясокомбинат неуплата налогов ДФР КГК Город: Минcк

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