Минские дизайнеры вдохновились интервью Эйсмонт и выпустили носки с автозаками

Бренд LSTR Adziennie выпустил носки с изображением грузовика МАЗ для перевозки задержанных.

«Паслухалi інтэрвью Наталлі Эйсмант і зрабілі шкарпэткі з аўтазакамі», — указано в официальном Twitter компании.

Паслухалi інтэрвью Наталлі Эйсмант і зрабілі шкарпэткі з аўтазакамі. pic.twitter.com/IVoPrS52Si — LSTR Adziennie (@lstr_by) March 20, 2019

Имеется в виду интервью пресс-секретаря Александра Лукашенко. На ОНТ она заявила, что слово «диктатура» якобы приобретает позитивный оттенок, и скоро может возникнуть запрос на диктатуру.

Пара носков стоит пять рублей.