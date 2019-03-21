Минские дизайнеры вдохновились интервью Эйсмонт и выпустили носки с автозаками
Бренд LSTR Adziennie выпустил носки с изображением грузовика МАЗ для перевозки задержанных.
«Паслухалi інтэрвью Наталлі Эйсмант і зрабілі шкарпэткі з аўтазакамі», — указано в официальном Twitter компании.
Имеется в виду интервью пресс-секретаря Александра Лукашенко. На ОНТ она заявила, что слово «диктатура» якобы приобретает позитивный оттенок, и скоро может возникнуть запрос на диктатуру.
Пара носков стоит пять рублей.