В Беларуси начали выпускать британский сорт пива с двухсотлетней историей

«Лидское пиво» вывело на белорусский рынок Koronet Light IPA. Популярный британский сорт начали выпускать в республике на регулярной основе. Новинка уже доступна в крупных магазинах.

Сорт IPA (India Pale Ale) появился в Англии в начале XIX века. Его варили для подданных британской короны, которые служили в Индии и страдали от недостатка чистой питьевой воды. Пиво на Индостан доставляли и ранее, но оно часто окисливалось в процессе транспортировки. Решением проблемы стало появление сорта IPA — более охмеленного, не теряющего вкусовых качеств во время мореплавания.

Koronet Light IPA получил выраженную горчинку и яркий аромат, при этом имеет более мягкий вкус в сравнении с другими представителями сорта. При производстве используется технология dry hopping, при которой хмель добавляется на холодной стадии, то есть после брожения, благодаря чему его вкус и аромат в полном виде переходит в пиво.

В качестве основы — британский сорт хмеля Target, который обеспечивает напиток травяным и мандариновым ароматами. Дополняет купаж американский Ekuanot, который привносит запах тропических фруктов. Солод Pale Ale Malt со сладковатыми нотками ореха, помимо аутентичного вкуса, усиливает золотистый оттенок пива.

«Сорт IPA в крафтовой линейке «Калекцыя Майстра» пользуется популярностью среди ценителей, однако для массового потребителя его вкус может быть слишком горький. Поэтому мы предлагаем в линейке KORONET новый сорт LIGHT IPA, который будет иметь пониженный показатель горечи (24 IBU в сравнении с 40 IBU в «Калекцыя Майстра. IPA») — отметила директор по маркетингу Ирина Капилова. — Мы надеемся, что новинка позволит открыть для себя британский сорт IPA большему числу потребителей».

Koronet Light IPA представляет собой фильтрованный светлый эль крепостью 4,7%. Массовая доля сухих веществ составляет 10,6%, а показатель горечи в новинке — 24 IBU. Новинка разливается в британскую пинту объемом 0,568 л, а употреблять напиток рекомендуется при температуре 12 градусов.

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