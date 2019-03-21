В МИД России прокомментировали заочную дискуссию белорусских коллег с Бабичем

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В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что гражданам наших государств небезразлично, как будут развиваться отношения.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

«С учетом глубины и масштаба нашего сотрудничества эти дискуссии зачастую приобретают эмоциональный характер, порой, к сожалению, выходя за рамки дипломатической корректности», — отметили в российском министерстве.

Там уточнили, что работа посла России заключается в том, чтобы активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике.

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«Разумеется, в российско-белорусских отношениях бывают сюжеты, по которым оценки и подходы сторон не во всем совпадают. При этом, однако, мы всегда находили и находим решения даже самых трудных вопросов. В решающей степени этому способствует то, что вне зависимости от остроты проблемы наш диалог проходит в рамках взаимоуважительного, корректного и профессионального обмена мнениями, характерного для наших братских стран», — заключили в МИД России.

Дипломатическая перепалка белорусского МИД и российского посла произошла 15 марта после интервью Михаила Бабича агентству РИА «Новости».
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Тэги: Беларусь-Россия МИД России МИД Персона: Михаил Бабич Город: Москва

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