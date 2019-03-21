Итальянский архитектор прочтет в Минске лекцию о регенерации городской среды

Всемирный день итальянского дизайна, который проводит Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии в сотрудничестве с Европейским институтом дизайна, посвящен в этом году теме «Дизайна и города будущего».

Концепция устойчивого развития городской среды подразумевает необходимость проектирования наших городов как гармоничного пространства, где могут сочетаться уважение к окружающей среде с качеством жизни и экономическим благосостоянием.

Чтобы поговорить об этом, в Минск в качестве посла итальянского дизайна приедет специалист в области стратегического дизайна, научный координатор последипломного образования Европейского института дизайна в Милане, руководитель Департамента дизайна и прикладного искусства Академии изящных искусств Болоньи Карло Брандзалья.

На встрече со студентами архитектурного факультета БНТУ Карло Брандзалья расскажет, что такое регенерация городской среды, в частности, как вернуть ценность сообществам, культуру — пространствам, перспективы — экономической деятельности через процесс «совместного дизайна» в горизонтальном и поперечном разрезах.

Встреча состоится в конференц-зале Научно-технологического парка «Политехник» 27 марта в 09:30.